Ford mette in vendita il V8 della Mustang GT500: eroga 760 cavalli

Da alcune settimane a questa parte Ford ha cominciato a mettere a disposizione alcuni motori singolarmente, rendendoli quindi acquistabili dai clienti che intendono costruire il proprio veicolo sfruttando la tecnologia propulsiva della compagnia americana (c'è anche il crate engine di Mustang Mach-E GT).

In effetti gli interessati potranno mettere le mani su una unità capace di erogare 760 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia, poiché il motore Predator da 5,2 litri è il più potente crate engine mai proposto dall'Ovale Blu. L'abbinamento al turbocompressore Eaton TVS R2650 in questo senso è fondamentale, ma non bisogna tralasciare i pistoni in alluminio forgiato, le bielle in acciaio forgiato e l'albero motore in acciaio forgiato.



Il pacchetto include anche un corpo farfallato da 92 millimetri, la cinta del compressore, dell'alternatore e della pompa dell'acqua, i collettori di scarico destro e sinistro, il motorino di avviamento, l'alternatore e il compressore per l'aria condizionata. Colui il quale riceverà l'enorme motore a casa non dovrà far altro che inserirlo nel vano della propria vettura, anche se la connessione di tutti i sistemi elettronici richiederà un po' di pazienza.



Il V8 Predator da 5,2 litri parte da 25.995 dollari sul suolo statunitense, optional esclusi. Chiunque voglia ricevere informazioni più approfondite non dovrà far altro che contattare direttamente la divisione Ford Performance e richiedere delucidazioni. Certo non si tratta di una cifra accessibile a tutti, ma stiamo parlando di un propulsore estremamente potente e dotato di una garanzia eccezionale.



Nel frattempo, per non allontanarci dalla compagnia americana, ci avviamo a chiudere rimandandovi alle parole del suo CEO Jim Farley che ha lodato Tesla senza mezze misure:"nessuno fa auto elettriche migliori." L'obbiettivo dell'Ovale Blu è quello di riacciuffare la casa californiana nel settore delle auto elettriche sia in termini tecnologici che commerciali.