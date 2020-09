Ford Maverick parte a razzo ma sbanda, spicca il volo e distrugge le luci

Per alcuni le gare d'accelerazione sono sicurissime, in quanto dovendo andare semplicemente dritto non ci sarebbe rischio d'incidente ma, trovandosi al volante di auto potentissime e spinte al loro limite per concludere il quarto di miglio nel più breve tempo possibile, il disastro è dietro l'angolo.

Può riferirvelo con assoluta sicurezza il proprietario della Ford Maverick del video in fondo alla pagina, il quale ha schiantato la propria vettura a pochi metri dal via. Le immagini riprendono il Sacramento Raceway Park di alcuni giorni fa, dove molto spesso vengono organizzate serate a tema con veicoli specifici.

Alcuni weekend infatti sono riservati ai ragazzi alle prime armi, altri invece vedono affrontarsi esclusivamente pick-up, e altri ancora figurano soltanto Mustangs, e quest'ultima è proprio la situazione che stiamo per raccontarvi.

La clip pubblicata su Instagram mette in scena lo spiacevole evento accaduto al conducente di una Ford Maverick, che ha sbandato immediatamente finendo contro la barriera separatoria di cemento e infine arrestando la propria corsa buttando giù il semaforo utile a segnalare il via. Dalle esclamazioni ed onomatopee di sottofondo si può intuire l'emozione provocata dall'incidente negli astanti, il quale non si sarebbe mai aspettato l'assurdo risvolto.

A quanto pare la perdita di controllo è stata causata dalla rottura di un componente della sospensione. In base ai commenti di un astante, pubblicati sotto il post Instagram, un elemento si sarebbe spaccato nell'angolo anteriore destro della macchina, rendendo impossibile al pilota raddrizzare la traiettoria.

Per fortuna l'uomo a bordo della Ford Maverick ne è uscito sulle proprie gambe, e senza riportare ferite importanti, ma sembra che l'evento sia stato sospeso, pertanto nessun altro ha potuto esibirsi per tutta la serata.

