Ford è al lavoro su una Mustang Raptor? Potrebbe sfidare Huracan Sterrato e 911 Dakar

Nel 2022 abbiamo assistito al debutto sul mercato di veicoli piuttosto inusuali, ovvero supercar per guidare in fuoristrada, nella fattispecie Lamborghini Huracan Sterrato e Porsche 911 Dakar, ma secondo alcuni rumors un’ipotetica Ford Mustang Raptor potrebbe unirsi alla festa.

L’argomento è stato introdotto dall’americana Car and Driver, sebbene non abbia citato la provenienza delle fonti e soprattutto la loro attendibilità, ma vista la tendenza di Ford di “raptorizzare” molti dei suoi modelli, e con la nascita di questo nuovo segmento di nicchia, sognare non costa nulla e dunque pensare ad una Mustang Raptor per correre in fuoristrada non è poi così scontato.

Secondo la testata americana (che di solito non pubblica rumors infondati), il modello potrebbe arrivare nel 2026 con un motore V8 da 5 litri, la trazione integrale e una trasmissione a 10 velocità, ma successivamente ci sarebbe anche il posto per una versione ancor più aggressiva con un motore da 5.2 litri e una potenza di 700 CV o più.

Fino a pochi anni fa un’idea di questo tipo sarebbe state impensabile, ma con l’avvento di Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato un modello con queste caratteristiche non sarebbe più così strano, e anzi, per quanto ci riguarda non sarebbe affatto male che si tramutasse in realtà, magari sotto forma di un’edizione speciale o limitata, ma comunque più a buon mercato rispetto alle supercar citate sopra. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe?