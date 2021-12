Ford lascia intravedere alcuni dettagli della GT Heritage Edition dedicata ad Alan Mann

Il catalogo delle Ford GT Heritage Edition sta per espandersi dopo il primo esemplare mostrato la scorsa estate. Quella versione rendeva omaggio ai cinque prototipi che hanno poi dato vita alla prima GT40, ma adesso è in arrivo la Ford GT Alan Mann Heritage Edition, caratterizzata da una tinta rossa con linee bianche e oro..

Negli anni ‘60 l’inglese Alan Mann era a capo dell’omonimo team, Alan Mann Racing, che riuscì ad ottenere numerose vittorie nei campionati turismo e GT. Godeva di ottimi rapporti con Ford, al punto da prendere parte al programma di sviluppo della GT40 originale.

La prossima Ford GT Heritage Edition si ispirerà dunque alle vetture da corsa del team Alan Mann Racing, da sempre caratterizzate dalle livree rosse con dettagli oro. Ford ha mostrato soltanto due immagini della sua versione speciale, e possiamo vedere che la tinta rossa viene attraversata da una doppia riga dorata che attraversa tutto il corpo vettura dal muso fino al retrotreno, a cui si aggiungono altre linee bianche che sembrano interessare solo il frontale della sportiva.

L’immagine dedicata al posteriore mostra soltanto un dettaglio dell’alettone, la cui parte inferiore presenta una sorta di tabella porta numero bianca in cui è applicato il ‘16’, il numero di gara che solitamente veniva portato in pista dal team. Probabilmente anche nell’abitacolo ci saranno numerosi rimandi cromatici alle vetture di Alan Mann, sulla falsa riga di quanto visto sulla prima Ford GT Heritage Edition, che sfoggiava interni in pelle e alcantara in tinta Antimatter Blue.

Non ci sono dettagli riguardanti il debutto ufficiale di questa edizione speciale, ma il rilascio delle immagini suggerisce un arrivo imminente. In attesa di ulteriori novità, scoprite il Ford Supervan, il furgone da 435 CV costruito sulla Ford GT40 originale.