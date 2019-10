Ford lancia i suoi punti di ricarica Lincoln: non ricordano i Supercharger Tesla?

Non solo Tesla, negli Stati Uniti anche un gigante come Ford ha deciso di scendere in campo elettrico usando non poca artiglieria pesante. Tramite il suo sub-brand luxury, Lincoln, l'ovale blu ha anche lanciato una sua rete di colonnine di ricarica, che però ricordano qualcosa da molto vicino...

Eh già, perché la nuova polemica scoppiata negli USA vede i nuovi punti di ricarica Ford/Lincoln tremendamente simili ai famosi Supercharger Tesla. Sul fronte colori è tutto diverso, abbiamo un grigio a contrasto con il blu, mentre i punti di ricarica di Elon Musk sono bianchi e rossi, il design però è davvero molto simile, con questo enorme foro centrale che contiene i cavi utili alla ricarica.

Molto probabilmente a Tesla interesserà molto poco del design similare, a questo punto però Ford avrebbe potuto copiare davvero le cose per bene: sembra infatti che queste nuove stazioni Ford abbiano soltanto una ricarica di Livello 2, con un piccolo connettore pensato quasi ed esclusivamente per i veicoli elettrici dell'ovale blu.

Una scelta insolita visti i tempi, forse perché Ford ha preferito investire in IONITY (in Europa almeno) per lasciare solo un piccolo ruolo ai suoi punti di ricarica proprietari? Sarebbe interessante saperlo, nel frattempo vi ricordiamo che Ford ha intenzione di rilasciare prossimamente un crossover elettrico ispirato alla Mustang e un pickup F-150 EV, quanto basta per aggiungere un po' di pepe alla competizione...