La Ford Kuga si fa più aggressiva con il nuovo Black Package e i cerchi da 20 pollici

Abbiamo passato due settimane in compagnia della Ford Kuga PHEV all’inizio dell’anno, ma a breve il crossover dell’ovale blu verrà rinnovato con un restyling estetico. Nell’attesa però, Ford ha presentato un nuovo allestimento a lei dedicato, che le dona un pizzico di sportività in più: scopriamo quindi la Kuga ST Line X Balck Package.

Come si evince dal nome, la caratteristica principale di questo pacchetto è la presenza di numerosi dettagli in tinta nera per quanto riguarda la carrozzeria, a partire dal tetto, passando poi per i coperchi degli specchietti, lo spoiler posteriore, i badge laterlai, le lettere del modello sul portellone posteriore e i nuovi cerchi in tinta nera da 20 pollici. La ciliegina sulla torta è il kit estetico ST Line che già conosciamo.

Assieme al Balck Package Ford ha annunciato anche l’arrivo di nuovi sedili anteriori votati maggiormente al comfort e all’ergonomia, con la possibilità di essere regolati quasi su misura grazie alla possibilità di variare altezza, lunghezza, inclinazione, supporto lombare e così via.

Tornando al Black Package, questo sarà disponibile per tutte le motorizzazioni della vettura, ma la punta di diamante resta la versione plug-in hybrid, che secondo quanto dichiarato da Ford è stato il veicolo PHEV più venduto in Europa nel 2021, con oltre 23.000 esemplari prodotti. In questa configurazione, la Kuga adotta un motore da 2.5 litri abbinato ad un’unità elettrica che assieme erogano 225 CV e 200 Nm di coppia, con un’autonomia elettrica compresa tra i 57 e i 67 km, mentre con un pieno e la carica totale la Kuga PHEV raggiunge i 1.000 km di autonomia.