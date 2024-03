Ford investe ancora sui motori termici: un brevetto per renderli assolutamente 'puliti'

In un contesto automobilistico in cui le normative si fanno sempre più restrittive, anticipando l'inevitabile transizione verso l'elettrificazione, Ford cerca ancora di distinguersi per la sua continua ricerca di innovazione nel campo dei motori a combustione.

Ford ha recentemente depositato un brevetto volto a ottimizzare l'efficienza dei motori tradizionali attraverso l'innovazione della valvola PCV (valvola positiva di ventilazione del basamento). L'idea alla base di questo brevetto è di dirigere i vapori raccolti dalla valvola PCV o da sistemi simili di emissioni evaporative verso una precamera di combustione, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare le prestazioni del motore.

Sebbene questa pratica sia già utilizzata in molti motori moderni, Ford mira a perfezionarla ulteriormente, regolando il flusso dei vapori non consumati e delle altre emissioni, al fine di evitare il rilascio nell'atmosfera e massimizzare l'efficienza energetica.

Questa soluzione, se realizzata con successo, promette numerosi vantaggi, tra cui emissioni più pulite, minor consumo di carburante, prestazioni migliorate e minore necessità di manutenzione. Tuttavia, la sua implementazione potrebbe presentare sfide in termini di complessità e costi di produzione aggiuntivi.

Ricordiamo che l'Unione Europea ha già approvato il divieto di vendere nuove auto con motori a combustione entro il 2035, ciò impone alle case automobilistiche di adottare due strategie principali: aumentare la produzione di veicoli elettrici per ridurre le emissioni medie dell'intera flotta oppure continuare a investire nello sviluppo di tecnologie volte a migliorare l'efficienza e ridurre le emissioni dei motori a combustione

La strada che Ford ha deciso di intraprendere a fianco delle nuove tecnologie dei veicoli a batteria. Ford infatti avrebbe anche in serbo, per il mercato europeo, una city car low cost. Questa decisione è un dietrofront rispetto a vecchie dichiarazioni che insistevano sul fatto che il marchio non si sarebbe mai buttato sulle city car elettriche.