Ford investe ancora in Europa: produrrà motori elettrici in UK

Ford ha intenzione di investire seriamente nell'elettrico, del resto sarà di certo l'alimentazione del futuro. Il marchio dell'ovale blu ha già annunciato che entro il 2030 tutti i veicoli Ford saranno elettrici o Plug-in Hybrid e buona parte di questi verranno assemblati in Germania. I motori invece arriveranno dal Regno Unito.

Ford Europe ha appena annunciato che investirà 230 milioni di sterline (circa 272 milioni di euro al cambio) nel suo impianto di Halewood, in Inghilterra, per prepararsi meglio al suo switch interno del 2030. La fabbrica di Merseyside produce oggi le trasmissioni delle Focus e delle Fiesta (a proposito: Ford ha appena presentato la nuova Focus 2022), dal 2024 però costruirà anche motori elettrici per le nuove generazioni di veicoli Ford che verranno commercializzate in Europa.

Ai 230 milioni di sterline messi da Ford, la Automotive Transmission Fund (ATF) aggiungerà ulteriori 25 milioni, un fondo che ha già aiutato Nissan a Sunderland e Stellantis a Ellesmere. L'obiettivo della società americana è costruire 250.000 auto elettriche all'anno, così da rifornire l'intera Europa. Un'ottima notizia per i clienti europei, visto che oggi la Ford Mustang Mach-E che abbiamo guidato in pista arriva dal Messico e i tempi di consegna sono biblici.

Prossimamente prezzi e tempi di consegna potrebbero migliorare sensibilmente grazie a questi nuovi investimenti Ford nel vecchio continente, non resta che aspettare fiduciosi.