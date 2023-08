Ford ha individuato l'area per dimezzare il distacco da Tesla: 'Gli aggiornamenti OTA'

Ford ci aveva già spiegato quando le auto elettriche costeranno quanto quelle termiche. Stavolta Jim Farley, CEO di Ford, ci parla dei vantaggi degli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) nel settore automobilistico, ma sottolinea anche le sfide che le case automobilistiche tradizionali come Ford affrontano nell'implementazione di queste tecnologie.

Farley ha dichiarato che Ford ha incontrato difficoltà nel raggiungere l'efficienza desiderata nelle OTA a causa della dipendenza da componenti esternalizzati. Questo ha portato a una varietà di linguaggi e strutture di programmazione diversi tra loro a causa dei diversi moduli software forniti dai fornitori.

Per superare questa sfida, Ford sta adottando una nuova strategia. La casa automobilistica sta aumentando lo sviluppo di software interno e mira a internalizzare completamente l'architettura elettrica per la prossima generazione di veicoli elettrici. Questo passo consentirà a Ford di avere un maggiore controllo sulla programmazione e l'implementazione degli aggiornamenti OTA, semplificando il processo e consentendo aggiornamenti più rapidi e affidabili per migliorare l'esperienza del cliente e risolvere eventuali problemi di software.

Il software automobilistico, spiega il CEO, è scritto da diverse aziende, spesso senza una comunicazione effettiva tra di loro. Farley fa notare che anche se i veicoli portano il marchio Ford, spesso è necessario ottenere l'approvazione da parte dei fornitori di software esterni per apportare modifiche. Ad esempio, Ford dovrebbe ottenere il permesso da aziende come Bosch per apportare cambiamenti al loro software di controllo dei sedili.

Guardando avanti, Ford ha una visione di portare internamente la produzione di componenti elettronici, cercando di consolidare sia gli aspetti hardware che software sotto la stessa gestione. Questa strategia potrebbe portare a vantaggi come aggiornamenti OTA più rapidi ed efficienti per i futuri possessori di veicoli elettrici Ford. Questa problematica è anche un dei motivi per cui Ford perde circa 29.000 euro per ogni EV venduto. Ford è comunque determinata a rimanere competitiva in un mercato in costante evoluzione nel settore dei veicoli elettrici.