Ford GT: in vendita ad un milione di euro un esemplare bizzarro

La Ford GT è una sorta di manifesto delle sportive americane. Una dinastia nata per sfidare il Cavallino Rampante nelle competizioni. Nel 2017 è arrivata la nuova Ford GT, un veicolo ricercatissimo che Ford ha voluto produrre in quantità limitata.

La casa dell’ovale blu ha inizialmente perfino sancito clausole con i proprietari per limitarne la rivendita. A distanza di anni, e con la produzione che si concluderà a dicembre 2022, è diventato più facile metterci le mani sopra. A patto di tirare fuori una discreta quantità di pecunia e di accettare i gusti del precedente proprietario.

Oggi vi parliamo di un esemplare di Ford GT Signature Series del 2020, inizialmente rifinito in bianco con strisce blu. La livrea originale è stata successivamente sostituita da un motivo commissionato a Camilo Pardo, chief designer della Ford GT prima serie. La livrea si ispira a quella della GT40 Mk II che, guidata da Ronnie Bucknum e Dick Hutcherson, giunse terza alla 24 Ore di Le Mans del 1966.

Quella particolare GT40, iscritta alla gara da Holman-Moody, era dorata, con dettagli in rosso acceso tendente al magenta e cerchioni verdi. La Ford GT ideata da Camilo Pardo è stata riverniciata in Atomic Gold, una tinta sicuramente diversa dall’oro del 1966, e offre svariate strisce rosa contornate di nero. Mantiene anche il numero 5, realizzato con un font moderno, mentre i cerchi HRE da 20” sono stati verniciati in un verde molto fedele all’originale.

La livrea risulta sgargiate, appariscente: o la si ama o la si odia. Questa Ford GT ha inoltre poco più di 1.500 chilometri sul tachimetro e sedili modificati per permettere più confort alle persone più alte. Essendo prodotta nel 2020 gode anche di piccoli aggiornamenti che Ford progettò per raffinare il progetto: i cavalli prodotti dal V6 3,5 litri EcoBoost sono ben 669, lo scarico in titanio - realizzato da Akrapovic - è più leggero, mentre le sospensioni sono più rigide quando si attiva la “Track Mode”.

Manca solo il prezzo: Collectors Garage la propone a 1,2 milioni di dollari, il corrispettivo di circa 1,08 milioni di euro al cambio attuale. Un prezzo leggermente più alto rispetto ad alcune Ford GT vendute nei mesi precedenti. Nel frattempo Ford sta omaggiando il modello con una serie di versioni speciali, come la Ford GT Alan Mann Heritage Edition. (immagini: Collectors Garage)