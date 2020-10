Questa Ford GT ha triplicato il proprio valore, ecco perché

L'interesse verso l'ultima generazione di Ford GT non tende a scemare, e a conferma di ciò arriva il fatto che un esemplare è appena stato venduto per la cifra di 1,21 milioni di dollari all'asta messa in piedi dalla casa apposita che risponde al nome di Barrett-Jackson.

Quando è stata presentata verso la fine del 2017, la Ford GT aveva un prezzo di partenza di 450.000 dollari. Già così la cifra mette un certo timore, anche nell'ambito delle supercar e, nel caso vi chiedeste se possa valerli tutti, sappiate che in ogni caso si tratta di una vettura forse meno esotica delle sue rivali: invece dei soli V8 o addirittura V12, monta un V6 twin-turbo da 3,5 litri dalla potenza comunque più che soddisfacente.

Le specifiche tecniche non sembrano influire in realtà sul valore degli esemplari in commercio poiché, da quando è stata immessa sul mercato, il suo prezzo non ha fatto che aumentare. Ford ha fin dall'inizio applicato una pratica consistente nel costringere gli acquirenti a tenere con sé il proprio esemplare per almeno 24 mesi. In pratica i proprietari originari non hanno potuto liberarsi della vettura per due anni dal momento dell'acquisto, ma dallo scadere di questi vincoli è diventato palese che la scarsità di unità a disposizione ha incrementato il costo dei modelli usati.

L'esemplare di Ford GT in fondo alla pagina (quello degli 1,21 milioni di dollari) è dotato di una verniciatura in tonalità Shadow Black con strisce sportive in grigio scuro appena visibili. La supercar poggia poi su cerchi in alluminio da 20 pollici avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e arrestati tramite pinze freno Brembo di colore rosso che fanno presa su dischi carbo-ceramici. All'interno dell'abitacolo la GT gode di sedili Sparco in carbonio e imbracature da corsa a sei punti.

L'unico proprietario vi ha percorso 1.372 chilometri, e evidentemente tre anni fa ha fatto un investimento davvero niente male.