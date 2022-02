La Ford GT si prepara a dirci addio, fine produzione a dicembre 2022

Il 2022 è un anno da segnare nella storia del mondo automotive per varie ragioni ma, specialmente, la fine di un’era di leggende del settore. Se da una parte Lamborghini conferma l’addio alle auto a combustione, dall’altra è Ford a confermare la fine della produzione di Ford GT nel dicembre 2022.

Come segnalato da Motor Authority qualche giorno fa, il portavoce della casa di Detroit Jiyan Cadiz ha affermato, durante il Chicago Auto Show, che la produzione della Ford GT da parte della compagnia canadese Multimatic terminerà nell’ultimo mese dell’anno corrente e, con ogni probabilità, segnerà anche la conclusione della produzione di Ford GT “tradizionali”.

Con la conversione al motore elettrico da parte di moltissimi produttori, tra cui la detta Lamborghini, ci possiamo già aspettare un cambio importante per la Ford GT di terza generazione, come se fosse un nuovo inizio per la favolosa vettura divenuta leggenda a Le Mans nel 1966 con la vittoria della 24 ore da parte della GT40. Al momento tutto ciò che è certo è che la casa automobilistica non intende produrre altri esemplari oltre i 1.350 complessivi, di cui ne mancano 250 da rilasciare sul mercato entro dicembre 2022.

In altre parole, quello attuale non sembra essere tanto un addio all’intera serie, quanto un addio alla generazione attuale verso una versione aggiornata e più adatta ai nuovi standard.

Proprio nel contesto del Chicago Auto Show, Ford ha svelato la GT Alan Mann Heritage Edition.