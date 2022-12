Ford GT Mk IV: il canto del cigno della GT è una supercar da pista in edizione limitata

A ottobre Ford ha tolto i veli dalla GT LM Edition, ovvero l’edizione definitiva della sua sportiva a motore centrale, ma la casa dell’ovale blu aveva ancora un asso nella manica per dare il giusto addio alla sua supercar: Ford ha svelato la GT Mk IV, una GT in versione estrema, non adatta all’utilizzo stradale e in edizione limitatissima.

Ford produrrà soltanto 67 esemplari della GT Mk IV, un numero speciale che rende omaggio alla GT40 che nel 1967 sbaragliò la concorrenza alla 24 ore di Le Mans, e verrà costruita a mano negli stabilimenti di Multimatic, in Ontario.

Rispetto alla GT LM Edition citata sopra, la Mk IV offre prima di tutto una maggiore potenza, che da 660 CV dovrebbe passare ad oltre 800 CV, offerti da un “un motore twin-turbo EcoBoost unico” stando a quanto dichiarato da Ford. Questa unità dovrebbe comunque basarsi sul propulsore V6 da 3.5 litri, ma in questa circostanza dovrebbe avere una cilindrata maggiore.

Ed essendo una vettura destinata alla pista, le differenze più importanti interessano la dinamica e l’aerodinamica della vettura: la GT Mk IV vanta un telaio allungato nell’interasse che utilizza nuove sospensioni Adaptive Spool Valve di Multimatic, mentre la carrozzeria è stata “ritoccata” per offrire la massima resa in termini aerodinamici. I gruppi ottici anteriori sono stati eliminati, e al loro posto ci sono soltanto dei piccoli LED che disegnano il profilo del fanale originale, le fiancate sono più larghe, e al posteriore domina un’imponente ala, al di sotto della quale c’è un’altrettanto generoso diffusore che lascia intravedere anche la meccanica del propulsore.

Infine, per migliorare il raffreddamento dei bollenti spiriti del motore maggiorato, hanno aggiunto una presa d’aria sul tetto dell’auto. Ogni esemplare della Ford GT Mk IV avrà un costo di 1,7 milioni di dollari, e i clienti dovranno seguire un processo di prenotazione specifico e aspettare il primo trimestre del 2023, quando Ford selezionerà i 67 fortunati.

E prima di salutare vi ricordiamo che la casa dell’ovale blu ha presentato diverse edizioni speciali della GT nel corso degli anni, tra le quali diverse Ford GT Heritage Edition ispirate alle GT40 da corsa.