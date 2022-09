La Ford GT lanciata a tutta velocità sulle autobahn tedesche: che sound il V8!

Il team olandese di AutoTopNL ci ha abituato a goduriose uscite sulle autobahn tedesche a bordo di auto da sogno, cercando di toccare la velocità massima di ogni veicolo, ma in questo caso, sebbene il tentativo non sia andato a buon fine, lo spettacolo del V8 non ci è comunque negato.

L’auto scelta per il video di oggi è una Ford GT del 2006 in tinta nera e con l’iconica doppia riga parallela in tinta grigia metallizzata che percorrere l’auto in tutta la sua lunghezza, dal cofano fino al retrotreno, dove spunta il doppio scarico centrale a due uscite, che fa cantare il V8 completamente in alluminio da 5.4 litri che di serie erogava 550 CV e 678 Nm di coppia, che le permettevano prestazioni di tutto rispetto, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 330 km/h.

Questo esemplare in particolare ha però ricevuto una lieve elaborazione (il cosiddetto Stage 1), che ha portato la potenza a quota 600 CV, ma in futuro potrebbe andare ben oltre. Come detto in apertura non è possibile quantificare il cambiamento dovuto a questa potenza extra di 50 CV perché il tester non è riuscito a realizzare una run completa fino alla velocità massima, ma anche così il viaggio in autobahn è assolutamente appagante: il sound del V8 americano è sublime, specie nei passaggi sotto ai cavalcavia, dove il rimbombo amplifica ulteriormente il tutto, quindi alzate il volume e godetevi lo spettacolo.

