Ford GT Carbon Edition sfida l'incredibile Hoonicorn: si toccano velocità pazzesche

E' un dato di fatto che la Ford GT Carbon Edition del 2019 sia tra le più interessanti supercar in circolazione, nonostante nel segmento venga facilmente superata da molte rivali in termini di potenza bruta. Detto questo, Ken Block ha deciso di metterla contro la pazzesca Hoonicorn in una gara di accelerazione.

L'esemplare di Ford GT del video in alto appartiene al fondatore di Borla exhausts, e proprio per questo motivo monta degli scarichi davvero speciali. Tra le altre cose è anche rivestito di caratteristici adesivi, che la distinguono da altre Ford GT in circolazione. Sotto la leggerissima carrozzeria monta un generoso propulsore V6 EcoBoost da 3,5 litri erogante circa 650 cavalli di potenza che, con lo scarico custom, salgono indubbiamente di qualche unità. Il punto di forza che eleva la Carbon Edition da altre Ford GT è, l'avrete intuito dalla nomenclatura, l'impiego estensivo di fibra di carbonio che consente di risparmiare 18 chilogrammi.

Dall'altra parte troviamo poi la Hoonicorn, che si mette in mostra con specifiche tecniche impressionanti. La macchina fa uso di un Roush Yates V8 twin-turbo, capace di scaricare sull'asfalto la straordinaria cifra di 1.400 cavalli di potenza. Sul dritto quasi nessun bolide è riuscito a confrontarsi con essa senza impallidire già dopo pochi metri, e persino la supercar statunitense pare non avere alcuna chance.

Il primo round tra i due bolidi viene effettuato al minuto 9:42 del video, ed evidenzia la pazzesca rapidità della Hoonicorn, che scatta dalla linea di partenza come un'auto elettrica e prosegue come una hypercar lasciando sul posto la concorrente. Non c'è bisogno di dirvi che anche le altre sfide si sono concluse nello stesso modo, ma vi consigliamo comunque di dare un'occhiata alle riprese.

Per chiudere restando in casa Ovale Blu, ma tornando dietro di un secolo, vi rimandiamo ai motivi per i quali dovreste guidare una storica Ford Model T almeno una volta nella vita, è Jay Leno che parla. In ultimo invece ci teniamo a citare la peculiare soluzione di Ford per far sì che i propri clienti riescano a portarsi a casa l'introvabile PlayStation 5 di Sony: dovrete correre a comprare il nuovo Ford Explorer.