Questa Ford GT by Multimatic ha 660 CV e scarico Akrapovič

Lo scorso mese di luglio Ford ha annunciato nuove livree ufficiali per la sua iconica GT, oggi siamo in grado di mostrarvi la prima Ford GT Studio Collection realizzata da Multimatic.

Si tratta di una vettura commissionata da un cliente e realizzata da Multimatic in collaborazione con Ford Performance. Nello specifico si tratta di una Ford GT 2020 rifinita all’esterno in una colorazione nera con particolari fasce rosse a contrasto. Rosse sono anche le pinze dei freni. A differenza della GT stock, le bande rosse sembrano meno trasparenti e più definite, inoltre Multimatic ha espanso le scelte annunciate da Ford, che aveva previsto solo tre colori principali (rosso, blu e bianco) con possibilità di strisce a contrasto.

Ma parliamo di potenza: questa splendida Ford GT monta un motore centrale V6 da 3.5 litri che eroga ben 660 CV/492 kW. Si tratta dell’unico propulsore disponibile, anche se in seguito all’acquisto è possibile modificare un po’ l’assetto cambiando la risposta della coppia e molto altro. Questa variante può inoltre vantare un ottimo sistema di scarico in titanio firmato Akrapovič, in parole povere la migliore Ford GT che possiate acquistare al momento. Preferite questa o la Ford GT da competizione? In realtà ci sarebbe anche la Ford GT MKII presentata a Goodwood.