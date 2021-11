Dalla Ford GT al Bronco da Baja, ecco il futuro di Multimatic Motorsports

Ford ha svelato in questo mese il Bronco DR, dove DR sta per "Desert Racer". Si tratta di un veicolo da gara ufficiale Ford dedicato a rally raid come la Baja 1000. Da un'intervista a Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports, realizzata da Muscle Cars & Trucks spuntano nuovi interessanti dettagli.

Cambia la data di questa edizione limitata da competizione che rappresenta un'evoluzione in chiave di produzione di serie del Ford Bronco R Concept Baja: non più fine 2022 ma durante il 2023. Inoltre Rushbrook ha specificato chi lo costruirà: “Prenderemo il telaio (del Ford Bronco) e molte altre componenti dallo stabilimento del Michigan ma sarà costruito presso Multimatic”. Multimatic Motorsports, sita a Markham, Ontario, ospita attualmente la produzione della Ford GT.

Quando la costruzione della supercar Ford giungerà al termine ecco che il Bronco DR la sostituirà. Nel giro di poche settimane Ford ha anche cambiato idea sugli ammortizzatori del Bronco da Baja, non saranno più prodotti da Fox Racing ma saranno DSSV progettati e prodotti da Multimatic.

Il prezzo del Ford Bronco DR sarà di circa 200.000 dollari e al primo lotto di 50 esemplari ne potrebbe seguire un secondo, dipenderà tutto dalla richiesta. Numeri importanti per una vettura non legale su strada, pensata solo per le competizioni. Siamo certi che molti esemplari finiranno nelle mani di collezionisti.

Questo è un periodo particolarmente florido per le auto da gara americane, Chevrolet ha appena annunciato la Corvette Z06 GT3.R, auto clienti omologata al FIA GT3.