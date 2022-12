Ford GT "BADD GT": a 500 km/h sull'auto 'street-legal' più veloce del pianeta

Ford ha svelato la GT Mk IV, ovvero il canto del cigno della sua sportiva a motore centrale, ma una GT del 2006 è ancora capace di grandi cose, specialmente quella di Johnny Bohmer preparata da Gas Monkey Garage. Di fatto si tratta di una Ford GT “street-legal”, dunque omologata per uso stradale ma il paracadute sul retro svela la sua vera natura.

Il proprietario della cosiddetta “BADD GT” l’ha portata alla Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility in Florida per testare una nuova mappatura dell’ECU, e siccome il risultato è stato più buono del previsto, ha deciso di metterla subito alla prova lanciandola verso l’orizzonte per scoprire di che pasta fosse fatta.

Ebbene, il video in apertura parla da solo. Quando quest’incredibile Ford GT viene raccontata, si parla di “soltanto alcune modifiche”, ma è evidente che sotto al cofano della sportiva dell’ovale blu c’è tantissima carne al fuoco, a partire dal suono inebriante che proviene dagli scarichi centrali, per non parlare della velocità e la violenza con cui l’auto accelera verso l’orizzonte.

Partendo da fermo, Johnny è riuscito a toccare 310,8 miglia orarie, ovvero 500,2 km/h (per la cronaca, la Bugatti Chiron SuperSport 300+ ha toccato i 490,4 km/h), prima di azionare il paracadute e i freni, per poi fermarsi in un viottolo largo quanto la supercar. Un risultato mozzafiato, ma a detta del pilota l’auto potrebbe spingersi ancora oltre perché la spinta del suo motore era ancora poderosa. Il dato non è stato registrato ufficialmente, ma di fatto stiamo parlando della vettura “street-legal” più veloce del pianeta, che ha superato di gran lunga il precedente record, appartenente allo stesso Johnny Bohmer, di 283,23 mph.