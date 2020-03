Prima Ford GT all'asta in Europa, e verrà venduta a un prezzo esorbitante

Ford ha da sempre provato a dissuadere i propri facoltosi clienti dall'utilizzare le GT acquistate dal brand americano tramite una firma vincolante con la promessa che, grazie ad un sistema estremamente sicuro, e nel giro di un paio di anni, il loro valore sarebbe aumentato a dismisura.

A quanto pare ne abbiamo avuto un'altra conferma, perché la prima Ford GT all'asta in Europa verrà venduta per una cifra stimata essere il doppio di quella d'acquisto. L'esemplare nel listino di Bonhams, famosa casa d'aste internazionale con sede a Londra, ha percorso appena 980 chilometri complessivi, e passerà tra le mani di un altro automobilista senza che Ford si arrabbi troppo.

Il prezzo di mercato nel 2018 per la vettura nuova fu di circa 450.000 dollari, e Bonhams si attende di raggiungere una cifra compresa tra gli 810.000 dollari e il milione. Insomma, un profitto davvero pazzesco, ottenuto con l'unico sforzo di aver resistito alla tentazione di mettersi al volante e schizzare a tutta birra.

Ma adesso scioriniamo un po' di numeri tecnici. Questo esemplare di Ford GT dispone del classico motore EcoBoost V6 bi-turbo da 3,5 litri capace di sprigionare 647 cavalli di potenza bruta e 745 Nm di coppia, scaricati verso le ruote posteriori da un cambio Getrag 7DCL750 a doppia frizione e sette rapporti. Grazie a tutto ciò si può permettere performance fuori dal comune, con uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi e una velocità massima di 350 km/h. Molto interessante anche la percorrenza del quarto di miglio, ottenibile in 10,7 secondi.

Adesso però, dopo che avrete dato un'occhiata alla galleria in calce, vi rimandiamo ad una interessantissima variante che sta per arrivare sul mercato, la Liquid Carbon che sprigiona 660 cavalli, ma soprattutto dispone di numerosi miglioramenti alla meccanica e di un'estetica tutta rivista, dominata dalla fibra di carbonio. Secondo gli ingegneri ford per la Ford GT Liquid Carbon è richiesto tre volte il tempo necessario a produrre una Ford GT standard.