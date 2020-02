La Ford GT 2020 debutterà con più potenza e tanta fibra di carbonio: le immagini

Ford ha appena calamitato l'attenzione del settore automobilistico condividendo le prime inaspettate immagini della nuova Ford GT. L'aggiornamento dell'attuale vettura arriverà nel corso di quest'anno e porterà in dote numerose modifiche.

Innanzitutto il motore V6 bi-turbo da 3,5 litri non eroga più 647 cavalli, bensì passa a 660. I 13 cavalli in più di potenza derivano da tanti piccoli accorgimenti. Le modifiche nella meccanica includono pistoni con un nuovo sistema di raffreddamento e bobine d'accensione a maggiore energia. Inoltre è stato poi ricalibrato il motore per garantire una migliore gestione della coppia, anche se Ford non ha spiegato esattamente le differenze. Ha menzionato però di aver appreso importanti lezioni dalla GT Mk II da pista (eccola in azione). Migliorata anche la qualità del raffreddamento del motore, con un incremento dei flussi d'aria del 50%. Gli intercooler infine sono adesso più grossi dei precedenti, e le sospensioni più dure a restituire un feeling quasi da macchina da corsa.

Passando all'estetica Ford ha pensato di introdurre uno stile completamente nuovo (ma opzionale) per la GT 2020. L'utilizzo della fibra di carbonio è estensivo e, come potete vedere dalle immagini in fondo alla pagina, è stata utilizzata per l'intera carrozzeria. La versione è stata denominata Liquid Carbon e fa uso di un particolare spray per dare la sensazione di lucidità. Il sesto elemento compone anche i cerchi, standard in questa variante, ma potrete scegliere il colore delle pinze freno.

Quando i ragazzi di Autoblog hanno chiesto alla casa americana delucidazioni sul prezzo, questi hanno risposto "circa 500.000 dollari". Si tratta di un incremento di 50.000 dollari rispetto alla GT "base", ma per la Liquid Carbon bisognerà sborsare cifre che si aggirano sui 750.000 dollari.

Nel fratempo Ford si prepara al lancio del suo prossimo sul elettrico, il Mustang Mach-E, mettendo in piedi una campagna pubblicitaria piuttosto particolare, la quale vede protagonisti gamberi e hot wings.