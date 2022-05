Ford GT 2006 quasi da buttare dopo incidente, l'autista non sapeva usare cambio manuale

Mentre si avvicina l’addio alla Ford GT atteso per il dicembre 2022, quando la produzione terminerà ufficialmente, assistiamo a qualcosa che speravamo assolutamente di non vedere: una Ford GT 2006 quasi distrutta in seguito a un incidente causato esclusivamente dal conducente che, a quanto pare, non sapeva usare il cambio manuale.

Su Facebook nella giornata di venerdì 29 aprile 2022 sono apparse alcune fotografie scattate dall’utente John Peddie, il quale ha immortalato una Ford GT Heritage di prima generazione con livrea Gulf a bordo strada in seguito al presunto impatto con una palma. Tra lo scatto in copertina e quelli presenti in calce alla notizia nel post originale, è evidente come il muso sia quasi completamente a pezzi.

Purtroppo non ci viene fornito un contesto più specifico nel post in sé ma, grazie a Road & Track, sappiamo ora che il conducente cinquantenne aveva acquistato la Ford GT per 704.000 Dollari e la stava guidando per la prima volta. Dopo l’incidente, egli ha rivelato alcuni dettagli scioccanti alla polizia: prima di tutto, non sapeva come guidare una vettura con cambio manuale; dopodiché, ancora più incredibile è il fatto che la Ford GT non era assicurata e il proprietario non aveva nemmeno la patente a causa di una precedente sospensione.

Insomma, non era per nulla nelle condizioni di guidarla ma ciò non lo ha comunque fermato. Il danno economico magari non gli recherà tanto fastidio, considerato il modo in cui ha reagito all’incidente; tuttavia, gli amanti della Ford GT (specialmente nella variante Heritage 2005-2006 realizzata in soltanto 346 unità) potrebbero avere qualcosa da ridire.

Restando nel mondo Ford, anche la Fiesta a tre porte saluterà il mercato dopo il 2022.