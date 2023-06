Dopo Ford anche GM passa allo standard di ricarica Tesla: Elon Musk sta vincendo di nuovo

In qualche modo lo avevamo predetto: l'apertura di Ford allo standard di ricarica sviluppato da Tesla avrebbe generato un vero terremoto e spinto altri produttori a fare lo stesso. Ora arriva la notizia che GM è pronta a lavorare sul connettore NACS per le sue elettriche del futuro.

Se non sapete di cosa stiamo parlando vi facciamo un piccolo riassunto: mentre in Europa il formato di ricarica prediletto è il CCS Combo 2, presente praticamente a bordo di tutti gli EV con ricarica DC, negli Stati Uniti Tesla ha diviso il mercato con il suo connettore proprietario NACS. Pensato quasi ed esclusivamente per il Nord America, questo connettore è presente solo sulle Tesla e presso i Supercharger, le cose però stanno cambiando profondamente. Da una parte Tesla si è aperta al resto del mercato creando il Magic Dock per i propri Supercharger, dall'altra ha reso il NACS uno standard a disposizione di tutti gli altri competitor. Dei Pro e Contro dello standard Tesla NACS abbiamo già parlato in passato, ciò che ci interessa oggi è che pian piano diversi colossi stanno aderendo davvero all'idea di Tesla.

A fine maggio, come abbiamo ricordato, è stata Ford ad annunciare l'implementazione dello standard NACS sulle sue vetture elettriche a partire dal 2025, ora è il turno di GM. Il CEO di General Motors Mary Barra ed Elon Musk di Tesla hanno annunciato che sono pronti a collaborare per portare lo standard NACS sui veicoli elettrici del gruppo, ovviamente su quelli di prossima produzione. Se fino a qualche settimana fa potevamo ancora nutrire qualche dubbio, oggi è praticamente certo che Tesla sta cambiando radicalmente il mercato elettrico - lasciando diffondere in maniera naturale un suo standard che, a conti fatti, porta effettivamente a diversi vantaggi. Su tutto ricordiamo che il connettore NACS è più piccolo e leggero, inoltre il produttore californiano sta lavorando per portare la ricarica a 900-1.000 W/1.000 V per soste ultra veloci, cifre impensabili con il CCS Combo 2 attuale.