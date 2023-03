Ford: 'Gli e-fuel costeranno 5 euro al litro! Già dal 2028 spariranno diesel e benzina'

Sono dure le parole di Marco Alù Saffi, Head Of Communication & Public Affairs di Ford, nei confronti dell'Italia e della lotta del governo italiano allo stop dei motori endotermici a partire dal 2035.

Secondo quanto sostenuto dal manager della nota casa automobilistica americana: "Raccontare la favola che l'Italia ha vinto una battaglia in Europa contro il 2035, quando probabilmente a cominciare dal 2028 non ci saranno quasi più auto diesel o a benzina in vendita, è una battaglia di retroguardia che invece di stimolare gli investimenti per convertire le aziende italiane a continuare ad essere protagoniste e competitive nella produzione di accessori ed elementi per auto elettriche o a idrogeno, cerca di salvaguardare l'insalvaguardabile o di prolungare un'agonia. È come quello che non vuole essere interrogato, sposta all'infinito e finisce con rimanere indietro rispetto agli altri che vanno avanti e diventa ripetente".

Alù Saffi ha sottolineato come il 2035 sarà una data puramente simbolica: “Quasi priva di significato – aggiunge – in un'industria così complessa e importante come quella automobilistica, le decisioni le prendi dieci anni prima di quello che sono le scelte. Quindi se Ford ha deciso di diventare elettrica entro il 2030, è perché l'ha deciso nel 2015/2016 e così tutti gli altri produttori".

Il manager di Ford si dice molto critico anche nei confronti degli e-fuel, soluzione che l'Ue sarebbe pronta ad accogliere: “La Germania ha posto una minaccia di veto perché ha degli interessi da tutelare, come l'investimento di Porsche negli eF-fuel in Cile, o il fatto che la seconda casa automobilistica al mondo, Volkswagen, ha annunciato 180 miliardi di euro di investimenti sulla transizione ecologica e vuole degli incentivi dall'Unione Europea, mentre va a fare le fabbriche in Canada. Ma di batterie, non di motori Diesel”.

E ancora: “Al momento, gli e-fuel hanno costi proibitivi, non sono producibili in quantità e a prezzi accessibili: il costo è di 12 euro al litro e si prevede di riuscirlo a portare a quattro o cinque euro al litro. Serve idrogeno verde che ancora non c'è. Lasciamo stare poi i biofuel che è una battaglia che va avanti da vent'anni: oltre al tema del consumo di suolo, è un carburante che costa poco ma rende poco, emette CO2 e ossidi di azoto, mentre le auto a biofuel consumano il doppio".

In conclusione Alù Saffi ha sottolineato come Tesla stia correndo mentre l'Europa tentenna: “Qualcuno negli Stati Uniti ha annunciato che produrrà 20 milioni di auto entro pochi anni a venticinque mila euro e forse meno", le parole fanno chiaramente riferimento alla Tesla Model 2, auto che dovrebbe costare la metà della Model 3 e che sarà di fatto autonoma. “Che sia tra un po' o tra un minuto – conclude l'uomo Ford - queste auto arriveranno. Chi è che andrà a comprare un'auto diesel a quel punto?".