Ford gioca il ruolo di Game Changer alle ATP Finals 2022 di Torino

Dal 13 al 20 novembre 2022 Torino si è trasformata nella capitale del tennis mondiale. Presso il Pala Alpitour infatti si stanno giocando le Nitto ATP Finals 2022, con Ford che è Official Car dell'evento. Siamo stati al Pala Alpitour, dove l'ovale blu ci ha spiegato cosa significa essere dei Game Changer.

Per valorizzare la sua presenza al torneo, Ford ha creato una rubrica social settimanale dal titolo Be a Game Changer Stories, utile a raccontare in pillole storie di persone, azioni e momenti capaci di incarnare lo spirito del proprio tempo e dar vita a un cambiamento, segnando così l'inizio di un nuovo capitolo.

Cosa significa dunque essere un Game Changer? Reinterpretare le regole del gioco per creare qualcosa di nuovo e Ford lo sta ovviamente facendo nell'ambito della mobilità elettrica. A Torino l'ovale blu ha messo in mostra sia una Ford Mustang Mach-E GT che un Ford F-150 Lightning, vettura imponente che per ora sarà commercializzata solo negli USA - le nostre foto del Ford F-150 Lightning a Torino. Dal lancio di Mustang nel 1964 siamo dunque arrivati alla Ford Mustang Mach-E totalmente elettrica (abbiamo viaggiato con la Ford Mustang Mach-E GT per 4.500 km), esempio perfetto di come Ford abbia intenzione di cambiare le regole del gioco. Con l'F-150 Lightning invece Ford ha elettrificato uno dei grandi miti americani, uno dei pick-up più venduti di sempre.

Ricordiamo che Ford ha investito 5 miliardi di dollari nel 2022 e altrettanti 5 miliardi di dollari nel 2021 sulle auto elettriche, con l'obiettivo di produrre 600.000 EV nel 2023, 2 milioni entro il 2026 e di arrivare a vendere il 50% di modelli a emissioni zero nel 2030. In Europa Ford ha investito 2 miliardi di dollari per la trasformazione degli impianti di Colonia in un Electrification Center destinato alla produzione di veicoli elettrici e di batterie. La rivoluzione elettrica, dunque, in casa Ford è già iniziata...