Ford, ecco l'ultimo folle brevetto depositato: 'Così guideremo in maniera inedita'

Ford ha deciso di brevettare un nuovo brevetto che fa davvero sorridere. Nelle menti dei dirigenti della storica casa di Detroit, si è ipotizzato che si possa guidare in piedi. Gli incartamenti in questione sono stati depositati presso l' Ufficio Brevetti degli Stati Uniti e chissà che a breve dalle parole non si possa passare ai fatti.

Come potete notare dalla foto che trovate qui sopra, si vede un automobilista mentre guida in piedi una Ford Bronco, iconico fuoristrada sbarcato da poco anche in Europa. Nello scatto si nota la testa che sporge sopra il tetto, come quasi un marinaio che fuoriesce da un sottomarino per scrutare l'orizzonte.

Ma come potrebbe guidare in quella posizione? Secondo quanto si legge nel brevetto vi sarebbero dei sensori che rivelerebbero se il conducente sia in piedi o seduto, e ci sarebbe inoltre una serie secondaria di controlli che si troverebbe sopra il parabrezza, come traspare sempre dallo scatto incriminato.

A riguardo potrebbero essere dei touch pad capacitivi per controllare velocità e direzione. Inoltre, Ford starebbe pensando di limitare la guida durante la posizione “in piedi”, ad esempio con una velocità ridotta rispetto a quella solita, visto che guidare in quel modo sarebbe senza dubbio più pericoloso rispetto a stare comodamente seduti sul proprio sedile.

La domanda sorge spontanea: in quale situazione una persona dovrebbe guidare in piedi una Ford Bronco? Difficile trovare una risposta certa ma non è da escludere in situazioni estreme di off road, come ad esempio delle zone particolarmente impervie o fangose, dove, grazie ad una visibilità maggiore data dallo stare in piedi, si riuscirebbe meglio a capire il percorso da seguire.

Si tratta comunque di una folle idea quella di Ford, e che difficilmente potrebbe arrivare sulle auto di serie; vero anche che, essendo una sistema di guida secondario, con varie limitazioni, nulla sarà da lasciare al caso.

In ogni caso l'ovale blu non è nuovo a questi progetti un po' pazzi, e di recente Ford aveva depositato un brevetto per fare in modo che l'auto torni da sola in concessionaria nel caso in cui il proprietario non dovesse pagare le rate del finanziamento.