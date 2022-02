Ford Focus WRC di Colin McRae all'asta, le foto di un'auto leggendaria

Quando si parla di Colin McRae, la leggenda scozzese del rally, la prima vettura che viene in mente è la Subaru Impreza STI 555 da lui guidata e venduta all’asta nel 2021. I veri fan del campione, però, sanno anche che ha guidato la Ford Focus di prima generazione arrivando quasi al secondo titolo. Ebbene, tale modello è ora in vendita.

Sul portale Silverstone Auctions è apparsa in queste ore proprio la Ford Focus WRC (Y4 FMC) del 2001 guidata da Colin McRae nella stagione rally di tale annata: il suo debutto avvenne durante l'Acropolis Rally, dove vinse, e arrivò secondo al Rally della Nuova Zelanda. Un incidente durante un’altra gara compromise le possibilità di aggiudicarsi il titolo al pilota scozzese e al co-pilota Nicky Grist, originario del Galles.

Nei mesi successivi il team M-Sport Ford riuscì a ricostruire la vettura per riportarla in pista, ma dopo qualche gara divenne chiaro che non era destinata a vincere altre competizioni massime. L’auto vinse in Inghilterra nel contesto della serie BTRDA (British Trials and Rally Drivers Association), ma si ritirò poco dopo e, per ricordare la storia dell’automobile nella WRC, venne riportata all’iconica livrea del 2001 con il quale McRae gareggio al debutto.

Oramai oggi appare solamente in eventi dedicati, ma con questa nuova asta finirà definitivamente nelle mani – e nel garage – di un appassionato collezionista. Il prezzo? Al momento è venduta a circa 300.000-350.000 sterline, quota particolarmente elevata ma tutto sommato giusta per il calibro della vettura.

