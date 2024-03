Ford Focus, stabilimento fermo in Germania: perdita di milioni di euro ogni giorno

Dopo Tesla e il suo annoso sciopero in Svezia, che si è poi allargato a tutti gli altri Paesi scandinavi, adesso c'è un altro brand automobilistico alle prese con una situazione simile. Ci troviamo in Germania, e per la precisione a Saarlouis, dove è presente uno storico stabilimento Ford, un impianto che sta attraversando un periodo duro.

Bisogna tenere conto che le due situazioni, quella di Tesla (Lo sciopero svedese contro Tesla si sta diffondendo nel resto d'Europa) e quella di Ford, si differenziano tra loro per le cause. Infatti, a inceppare la macchina perfetta di Elon Musk erano stati i mancati accordi sindacali. Questa la scintilla che ha portato centinaia di lavoratori a scioperare, una soluzione che si è poi allargata a macchia d'olio in tutto il nord Europa, andando a intaccare anche altri settori. Per quanto riguarda l'azienda statunitense, invece, a creare fastidi sono i dubbi per il futuro per i dipendenti dello stabilimento.

In quel di Saarlouis, infatti, vengono prodotte le famose Ford Focus, un modello che da poco ha subito un restyling ringiovanente ma che allo stesso tempo presto verrà messo in fuori produzione (Ford conferma: produzione Focus terminerà nel 2025, è un saluto definitivo?). Una situazione che si rivela essere molto preoccupante per i 3.500 dipendenti della fabbrica. Di questi, nelle ultime ore, ben 500 hanno deciso di entrare in sciopero; uno sciopero a tempo indeterminato, così è stato definito, che sembra avere delle conseguenze devastanti per il brand di Detroit.

In questo modo, infatti, la sede di Saarlouis non ha forza lavoro necessaria per produrre veicoli, e soprattutto è costretta a fare a meno di alcune parti essenziali del motore e della trasmissione, degli assali, di molte parti della carrozzeria, degli scarichi e del cablaggio. Gli scioperanti fanno tutti parte del sindacato IG Metall, e, stando a quanto rivelato dalla fonte, starebbero procurando perdite pari a 1 milione di euro al giorno allo stabilimento tedesco.

