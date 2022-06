Questa Ford Focus ST verde fluorescente vola sulle autobahn tedesche

C’è stato un periodo in cui chi era alla ricerca di praticità e prestazioni poteva optare per le station wagon pepatissime solitamente provenienti dai costruttori tedeschi, ma negli ultimi tempi sempre più brand stanno abbandonando il segmento station wagon, e quindi le nuove tuttofare sono diventate le hatchback di segmento C, veloci ma pratiche.

Ford Focus è uno dei modelli più spaziosi e adatti a supportare una famiglia, ma se il papà non vuole rinunciare alle prestazioni c’è la declinazione ST che offre numeri di tutto rispetto e capaci di far divertire, come mostrato dal team di AutoTop NL, che ha portato un verdissimo esemplare sulle autobahn tedesche per scoprire le sue prestazioni sul campo.

Sotto al cofano batte infatti un quattro cilindri da 2.3 litri che eroga 280 CV e 420 Nm di coppia, dunque una versione depotenziata del motore presente sulla Focus RS di scorsa generazione, che disponeva invece di 350 CV e 475 Nm di coppia. La trazione è anteriore, e la potenza è scaricata a terra attraverso un cambio manuale a 6 rapporti, oppure tramite un automatico a 7 rapporti con convertitore di coppia optional.

Rispetto ai numeri stratosferici che siamo abituati a vedere negli ultimi tempi con le vetture elettriche, la potenza e la coppia messe in gioco dalla ST possono sembrare poca cosa, ma il team olandese di AutoTopNL ha sfiorato i 260 km/h in relativa scioltezza. Però abbiamo anche notato quanto fosse altrettanto veloce a scendere il livello del serbatoio, e non è il massimo in questo periodo che il prezzo della benzina ha superato nuovamente i 2 euro al litro.