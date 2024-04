Ford Focus ST Edition, l'Ovale Blu svela la sua hot hatch da 280 cavalli

Dopo l’ultima edizione limitata della Ford Puma ST da 200 CV presentata a febbraio, per Ford Europa è il momento di celebrare la Focus con la nuova Focus ST Edition, un giocattolino da pista già pronto per graffiare i cordoli.

Il mercato automotive europeo sta cambiando nel profondo, con i produttori che offrono sempre meno auto sportive e track toy pronti all’uso (ad esempio Toyota GR86 e Subaru BRZ lasceranno l’Europa). Ford in particolare ha lanciato un’ultima Puma ST, come abbiamo visto in apertura, e ora la Focus ST Edition, una sorta di edizione celebrativa che sinceramente non sappiamo se arriverà mai in Italia.

Un giocattolo da pista vero e proprio messo a punto grazie a Ford Performance, con il quale potrete accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi con 420 Nm di coppia a 5.500 rpm. Il sistema di sospensioni è regolabile e consente agli utenti di effettuare setup personalizzati, a seconda delle proprie preferenze; i cerchi in lega sono inoltre realizzati con materiali di livello aerospaziale per assicurare grande robustezza al minimo peso. L’impianto frenante, infine, è firmato Brembo, un bel salto avanti rispetto ad alcune passate generazioni.

A muovere la vettura troviamo un motore Ford EcoBoost da 2,3 litri che eroga 280 CV e fa “il pari” con l’assetto ribassato di 10 mm rispetto alla Focus ST standard grazie a sospensioni firmate KW Automotive - come detto sopra anche regolabili, fino ad altri 20 mm.La velocità massima a cui può arrivare la vettura è di 250 km/h, il divertimento è dunque assicurato. Ford non ha messo da parte neppure il comfort, vi basti pensare che a bordo figura persino un sistema audio B&O Premium Sound System da 675 W con subwoofer. Purtroppo Ford non ha pubblicato il prezzo del modello, al momento non sappiamo neppure in quali mercati sarà possibile acquistare la nuova Focus ST Edition, tutti dettagli che arriveranno prossimamente.

