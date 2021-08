La nuova Ford Focus ST by Mountune diventa più potente della vecchia Focus RS Mk3

Le norme antinquinamento più restrittive comportano spese e sforzi extra per le case automobilistiche, e nel caso di Ford ha comportato l’eliminazione della Focus RS, la declinazione più sportiva della hot hatch dell’ovale blu. Il preparatore inglese Mountune però ha messo a punto un kit che sblocca la vera potenza della Focus ST, e non delude.

La Focus ST (a proposito, qui trovate la nostra prova) è una delle versioni sportive più versatili sul mercato, perché può essere acquistata in versione hot hatch o station wagon, con cambio automatico o manuale, che in quest’ultimo caso dispone anche di un differenziale autobloccante meccanico (a differenza della versione automatica, che sfrutta un differenziale a slittamento limitato elettronico) che non fa rimpiangere la trazione integrale della vecchia Focus RS.

È la potenza ad essere inferiore rispetto al vecchio modello, per questo Mountune ha rivisitato il vecchio kit M330 introdotto a marzo 2020 e ha prodotto l’M365, con il numero che sta ad indicare i cavalli sprigionati dal motore EcoBoost 2.3 litri dopo il montaggio della preparazione, vale a dire 15 CV in più rispetto alla vecchia RS. Il kit aggiunge la bellezza di 85 CV in più rispetto ai 280 CV originali, e anche la coppia aumenta notevolmente, arrivando a quota 560 Nm.

Inoltre il kit va a ricalibrare la Track Mode della vettura, con l’aggiornamento che può essere fatto rimappando la centralina comodamente tramite l’app proprietaria mTune SMARTflash: serve soltanto uno smartphone e un’interfaccia Bluetooth supportata, oppure il classico laptop.

Questa magia made in United Kingdom costa 677 euro, e fornirà un incremento di 85 CV e 140 Nm di coppia alle Focus ST a benzina.