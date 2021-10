Tutto sulla nuova Ford Focus ST 2022, la sportiva familiare da 280 CV

Ford Italia ha questa mattina ufficializzato la nuova Focus 2022 destinata al nostro Paese, una vettura che fa il carico di tecnologia al netto di qualche piccolo cambiamento estetico esterno. Sarà disponibile in versione berlina, wagon e soprattutto ST - la variante sportiva di cui andiamo a parlare in questo articolo.

Come tradizione, si tratta di una vettura che l'ovale blu ha lasciato sviluppare dai suoi ragazzi di Ford Performance. La Nuova Ford Focus ST 2022 offre cinque porte e un motore benzina EcoBoost ad alte prestazioni. Parliamo di un propulsore 2.3 litri da 280 CV e 420 Nm di coppia, che a livello di potenza non si discosta poi troppo dalla Focus ST precedente che abbiamo guidato anche in pista a fine 2019.

La spinta dell'auto è garantita da un turbocompressore Twin Scroll con tecnologia anti-lag, con il cambio manuale a sei marce di serie con tecnologia rev-matching per scalate più fluide rispetto al passato. A listino però troviamo anche il cambio automatico a sette rapporti con comandi del cambio al volante (volante che si innesta in una plancia rinnovata con quadro strumenti totalmente digitale e un mega schermo centrale 13,2 pollici).

Altissimi i livelli di sicurezza e comfort, con griglie anteriori superiori e inferiori a nido d'ape, grandi prese d'aria laterali, minigonne laterali e spoiler ottimizzati aerodinamicamente sulla fascia inferiore e sul tetto posteriore. Di serie troviamo poi i nuovi cerchi in lega da 19", i sedili invece hanno ricevuto la certificazione AGR dalla Aktion Gesunder Rucken e.V., la massima organizzazione per il benessere della colonna vertebrale.

Dando un'ulteriore occhiata alla scheda tecnica troviamo un differenziale elettronico a slittamento limitato, che migliora le prestazioni in curva e la trazione in accelerazione, il Continuously Controlled Damping e lo smorzamento a controllo continuo che monitora gli input dello sterzo, le frenate, le sospensioni e la carrozzeria cinquecento volte al secondo.

La nuova Focus ST 2022 è anche dotata di fari a LED Dynamic Matrix e una modalità Track aggiuntiva fra i Drive Modes - che ottimizza il servosterzo elettronico, regola l'acceleratore in modo più aggressivo e aggiunge margine di manovra al sistema ESC. I consumi stimati della Focus ST 2022 sono compresi fra i 7,8 e gli 8,3 litri per 100 km, con emissioni di CO2 da 180-189 g/km.