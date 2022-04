Ford Focus RS vola a 284 km/h nell'Autobahn tedesca: il video fa paura

Se da una parte ci sono YouTuber che ci mostrano veicoli bizzarri come la Ford Fiesta mezza auto e mezza barca, dall’altra troviamo content creator folli che vogliono mostrarci la potenza di certe vetture modificate su strada: il recente caso della Ford Focus RS a 284 km/h in autostrada è uno dei tanti esempi che ci vengono offerti.

A sfrecciare a velocità elevata sull’Autobahn tedesca, che ricordiamo non avere limiti di velocità in certi tratti, è stato lo YouTuber AutoTopNL, il quale ha pensato di modificare il motore a benzina turbo da 2,3 litri per riuscire a raggiungere 440 cavalli e 500 Nm di coppia: non è chiaro quali siano le modifiche applicate dai tecnici specializzati, ma la potenza offerta è ben visibile durante l’intero video che, come sempre, trovate allegato alla notizia.

Dopo un avvio cauto, lo YouTuber ha subito iniziato a mettere alla prova la Ford Focus RS portandola, almeno per una fase iniziale, attorno ai 180 km/h. Successivamente, c’è stato un secondo sprint fino a poco oltre i 200 km/h. Con il passaggio alla carreggiata opposta, però, la Focus RS si è scatenata raggiungendo agilmente i 250 km/h e passando, infine, a 284 km/h prima di rallentare gradualmente fino a velocità più normali e sicure.

Una performance del tutto convincente per AutoTopNL e questa Focus RS modificata che, senza ombra di dubbio, ci ha fatto percepire il brivido delle alte prestazioni.

Proprio a proposito di performance elevate, ecco a voi il suono spaventoso della Koenigsegg Gemera.