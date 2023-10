Ford Fiesta, Volkswagen up!, Audi A1... pochi margini: le piccole spariscono dal mercato

La tendenza del mercato è evidente, e continuerà anche nei prossimi anni: le piccole stanno letteralmente scomparendo, sostituite da auto di maggiori dimensioni. Nonostante gli alti volumi di vendita, si tratta di vetture che permettono pochi margini, di conseguenza le aziende le stanno piano piano rimpiazzando con modelli più grandi.

Tanti gli esempi a riguardo, a cominciare dalla Ford Fiesta, uscita dalla produzione lo scorso settembre dopo 40 anni di onoratissima carriera, anche in Italia. Tagli sono previsti nei prossimi anni anche in casa Audi, dove scompariranno l'A1 e la Q2, le due più piccole dell'azienda di Ingolstadt.

L'amministratore delegato Markus Duesmann, lo ha confermato poco tempo fa: “Stiamo dando la priorità ad altri segmenti. Abbiamo anche riallineato Audi come marchio premium. Limiteremo la nostra gamma di modelli verso il basso e la espanderemo verso l’alto”, per poi ribadire il concetto: “priorità ai modelli con la quota di profitto più alta”.

Che dire poi della Renault Megane, uscita di scena quest'anno, così come della Mercedes Classe A, che invece dovrebbe definitivamente sparire dal 2025 quando inizierà il nuovo corso di auto elettriche della stella. Ci saluterà a breve anche la Volkswagen up!, piccola city car del Gruppo VW, ma l'elenco non è ancora finito.

Un discorso simile, infatti, lo si può fare anche in casa Fiat, dove la nuova Panda 2024 diverrà un B-SUV e sarà quindi più alta e muscolosa, anche se sempre low cost.

Una denuncia, quella della sparizione delle city car, che era stata fatta lo scorso agosto anche da De Meo, numero uno di Renault e di Acea, che aveva spiegato, senza troppi giri di parole: "In Europa bisogna tornare a produrre auto piccole una piccola auto elettrica impatta meno di una berlina di cinque metri, è ovvio. Ma le normative attuali non permettono di fare affari e per me la priorità sono gli affari. Sulle piccole auto non c'è molto business. Tutte le normative europee penalizzano solo i costruttori che hanno una tradizione nelle piccole auto".

Ovviamente la sparizione delle city car, auto che storicamente costano poco, non è una bella notizia per gli automobilisti tenendo conto anche dei prezzi delle auto schizzati alle stelle negli ultimi 4 anni.