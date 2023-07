E se la Ford Fiesta tornasse grazie all'aiuto di Volkswagen?

Come ormai sappiamo, la Ford Fiesta è uscita definitivamente di produzione, qualcuno però pensa che la piccola americana possa trovare il modo di tornare, magari con l’aiuto di un colosso come Volkswagen.

Assieme alla Focus, la Fiesta lascerà un vuoto enorme sul mercato europeo, che comunque si appresta a essere invaso da veicoli cinesi di discreta fattura e a buon mercato. Tuttavia c’è chi è pronto a scommettere che la piccola dell’ovale blu possa tornare come piccola elettrica grazie alla piattaforma MEB di Volkswagen - che oggi se ne sta alla base di tutti i veicoli ID. La piattaforma avrà presto anche una variante Small, utile alla costruzione della Volkswagen ID.2, e proprio la MEB Entry potrebbe convincere Ford a riportare in vita la sua vettura leggendaria.

Che Ford e Volkswagen collaborino grazie alla piattaforma MEB è ormai risaputo, soprattutto in ambito veicoli commerciali. Intervistato da Automotive News Europe, il direttore di Ford Europa Martin Sander ha detto in merito alla questione: “La collaborazione con Volkswagen si sta rivelando davvero costruttiva e positiva e stiamo esplorando nuove opportunità per portare la partnership a un livello superiore. Nulla è stato ancora deciso ma non escludo che possano arrivare novità”.

Vi diamo la nostra opinione: la Fiesta è ormai morta e sepolta, sarà difficile vederla tornare sotto forma di EV. Ford ha deciso di cambiare pelle e diventare “più americana” anche in Europa, dove infatti avremo il nuovo Explorer elettrico, la Puma elettrica e soprattutto mezzi per l’avventura come il Ranger Raptor e il Bronco (alla guida del nuovo Ford Bronco, finalmente in Europa). Difficilmente ci sarà un passo indietro su questo fronte, si tratta di una decisione troppo importante che l’ovale blu ha rimarcato a ogni occasione buona durante gli ultimi press tour. Al massimo potremmo aspirare a un modello del tutto nuovo su base MEB Entry, così da colmare un vuoto commerciale, ma anche su questo non ci metteremmo la mano sul fuoco. Mai dire mai però...