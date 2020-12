Una Ford Fiesta tampona una Lamborghini: una 'bottarella' da migliaia di euro

Può purtroppo capitare a chiunque di tamponare qualcuno. Basta un attimo di distrazione, una frenata partita in ritardo, una coda inaspettata, una distanza di sicurezza non sufficiente e il danno è fatto. Cosa succede però se si tampona una Lamborghini da oltre 160.000 euro?

Le immagini che vi mostriamo oggi arrivano dall’Inghilterra, più precisamente da Cheetham Hill, vicino Manchester. Trovare una Lamborghini nel traffico è sempre una bella sorpresa, l’autore del video ha così ben pensato di girare un filmato del lieto incontro, peccato che inaspettatamente si sia ritrovato testimone di un piccolo incidente.

Si vede infatti chiaramente come la supercar italiana venga colpita da una Ford Fiesta sul retro, una “bottarella” senza conseguenze per gli occupanti delle auto, avete però idea di quanto costi riparare qualche ammaccatura su una Lamborghini di quel calibro? Per l’assicurazione della Fiesta ci saranno sicuramente svariate migliaia di euro (sterline, in questo preciso caso) da sborsare per rimettere a nuovo la supercar, che comunque sembra avere i fari posteriori ancora intatti ma avrà comunque bisogno di una visita dal carrozziere...

