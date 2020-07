Ford Fiesta ST costringe le forze dell'ordine a un inseguimento di due ore

Il conducente di una Ford Fiesta ST di colore grigio scuro ha costretto la polizia a un inseguimento di oltre due ore nei pressi della città di Los Angeles. Tutto questo è accaduto solo pochi giorni fa.

La fuga, a quanto pare, è partita nella San Fernando Valley, e ha visto l'inseguito mettere in atto una guida assolutamente illegale, con cambi di corsia repentini, sorpassi a destra, invasioni di corsie con senso di marcia opposto al suo e una condotta a tratti totalmente spericolata. Mentre si trovava al volante della sua vettura sulla Interstate 405 ha tra l'altro superato i 160 km/h in più occasioni.

Come avrete potuto notare già dai primi minuti del video in alto, la polizia non ha attuato un inseguimento particolarmente aggressivo, ma ha usato un approccio attendista e cauto per evitare di peggiorare la situazione mettendo in pericolo gli altri utenti della strada.

Varie scene mostrano le volanti mentre pedinano a distanza la macchina in fuga, e non è mancato l'intervento di agenti in motocicletta o in elicottero. ABC 7 fa sapere che il fuggiasco è uscito dalla 405 per immettersi nell'area di Inglewood per in seguito fermarsi presso un centro commerciale. A ogni modo, la presenza della polizia alle sue calcagna lo ha spinto a rimettersi in marcia e a dirigersi verso l'autostrada 110 per raggiungere l'area di Torrence. A questo punto però delle grosse nuvole hanno coperto la visuale dell'elicottero della polizia e di una emittente televisiva, le quali hanno dovuto demordere lasciando alle forze di terra lo svolgimento del lavoro.

Al momento non sappiamo se la perturbazione abbia permesso all'individuo a bordo della Ford Fiesta di guadagnare tempo, ma è sicuro che alcune ore dopo l'uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine all'interno di una residenza di Rancho Palos Verdes.

Per chiudere ci teniamo a rimandarvi ad altri due inseguimenti avvenuti negli ultimi mesi. Il primo vede protagonista una donna della Florida che con sé aveva anche un bambino, ma il video della fuga è stato rimosso. Infine ecco a voi l'assalto ad uno store Tesla, che ha permesso ai ladri di portare via tre vetture elettriche. La polizia è intervenuta immediatamente, riuscendo in pochi minuti a catturare due criminali su tre, mentre l'ultimo si è schiantato contro un muro in cemento.