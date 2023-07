Ford Fiesta settimana prossima uscirà di produzione: 'Deve lasciare spazio all'elettrico'

Dopo 47 anni e otto generazioni, la Ford Fiesta dice addio al mercato. La notizia era già stata data da tempo ma nelle ultime ore è arrivata la conferma, l'ufficialità, con lo storico stabilimento di Colonia, in Germania, che fermerà la produzione dopo quasi 50 anni.

Ford sta lavorando su un rebranding europeo puntando su vetture più americane di conseguenza ha deciso di tagliare le sue “piccole”, a cominciare appunto dalla Ford Fiesta per poi arrivare alla Focus.

Purtroppo il 2023 è e sarà un anno di dolorosi addii, tenendo conto che oltre alla city car dell'ovale blu sono sparite o spariranno dal mercato altre mitiche vetture come l'Audi TT, la Cherokee e molte altre ancora.

La scelta di terminare la produzione della Fiesta la si deve al fatto che il marchio "aveva bisogno di spazio in fabbrica" ​​per produrre il Ford Explorer, il SUV elettrico presentato poche settimane fa, così come spiegato ad Autocar da parte di Martin Sander, direttore generale di Ford Model E Europe.

"Abbiamo deciso di costruire il nostro primo veicolo elettrico ad alto volume a Colonia. Arriva il punto in cui abbiamo bisogno di spazio per la sua costruzione, perché stiamo trasformando l'impianto Fiesta in un impianto completamente elettrico a batteria. Questo è il motivo per cui abbiamo dovuto prendere la decisione di interrompere la sua produzione”.

Il centro EV di Colonia è stato inaugurato ufficialmente lo scorso 12 giugno, e la produzione scatterà invece al termine della prossima settimana, indicativamente attorno al 10 luglio.

Ford Fiesta è stata sempre nella top 10 delle auto più vendute in Europa, e anche in Italia ha avuto un ottimo successo, ma negli ultimi due anni, complice la pandemia, la carenza di chip, e il lancio della Puma, le vendite sono diminuite, L'azienda ha così colto la palla al balzo per tagliare la mitica Fiesta concentrandosi solo sull'elettrico: dal 2030 Ford venderà solo EV in Europa.