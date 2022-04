Questa Ford Fiesta un po' auto e un po' barca è un anfibio fatto in casa

Nel periodo di pandemia, papà e figlio hanno deciso di mettere assieme un progetto piuttosto ambizioso per passare il tempo durante i lunghi lockdown, che prevedeva la costruzione di un mezzo anfibio che potesse continuare a circolare per le strade di tutti i giorni, e questo è il risultato. Non è una bellezza assoluta, ma funziona.

Come avrete intuito guardando l’immagine di apertura, questo mezzo anfibio è nato sulla base di una Ford Fiesta di settima generazione, che i nostri protagonisti inglesi hanno pian piano trasformato in una auto-barca. La parte superiore di questo anfibio deriva infatti dalla compatta Ford, nonostante il tetto sia stato tagliato diventando di fatto una Fiesta cabriolet, mentre per la parte inferiore hanno utilizzato uno scafo Dutton Reef in fibra di vetro, dal quale fuoriescono i cerchi originali della hatchback dell’ovale blu.

Per far si che il veicolo potesse navigare in maniera ottimale, il motore è stato spostato dietro ai sedili posteriori, mentre il tubo di scarico adesso è in posizione rialzata così da prevenire un’eventuale entrata di acqua all’interno del propulsore durante la navigazione.

Quando il veicolo viene utilizzato come auto, il motore traferisce la sua potenza alle ruote posteriori, mentre quando si trova immerso negli specchi d’acqua il moto viene trasferito all’elica dopo aver azionato un comando manuale presente sul tunnel centrale. Una volta in acqua, la vettura - o dovremmo dire l’imbarcazione? - può raggiungere una velocità massima di 7 nodi, ossia 13 km/h, un valore non certo elevato, ma quanto basta per poter navigare in sicurezza.

E a proposito di veicoli anfibi, ecco qui una compilation dei veicoli anfibi più efficaci e strani del mondo, tra i quali c’è anche uno scuolabus.