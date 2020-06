Ford Fiesta EcoBoost Hybrid: la piccola dell'ovale blu diventa ibrida a 48V

Ford ha deciso di investire a testa bassa, in maniera decisa, sull'ibrido a 48V. In questo 2020 abbiamo già visto la Kuga in tre versioni Hybrid, la Puma si è confermata l'ibrida più venduta di inizio anno e ora si aggiunge l'interessante Fiesta Hybrid.

La tecnologia Mild Hybrid a 48V scelta da Ford garantisce un miglioramento del consumo di carburante del 5% e una guida estremamente divertente. Inoltre arriva anche sulla piccola dell'ovale blu l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go e Speed Sign Recognition per affrontare al meglio il traffico, urbano ed extra urbano con maggiore sicurezza.

Grazie al modem FordPass Connect abbiamo poi una vettura sempre connessa, che con la funzione Door Lock/Unlock diventa accessibile anche da remoto. Ma guardiamo meglio sotto al cofano: la nuova Fiesta EcoBoost Hybrid a 48V è spinta da un motore EcoBoost 3 cilindri benzina da 1.0 litri con un sistema di starter/generator (BISG) azionato da una cinghia da 11,5 kW - montato al posto dell'alternatore standard.

Il BISG funge anche da motore, integrandosi perfettamente con il propulsore a tre cilindri: utilizza l’energia accumulata per fornire assistenza alla coppia elettrica del motore durante la guida e l’accelerazione normale, oltre a far funzionare le componenti elettriche del veicolo. Abbiamo così fino a 24 Nm di coppia elettrica che riducono l'attività del motore, e così anche i consumi e le emissioni.

Grazie alle dimensioni ridotte del sistema e dell'EcoBoost 1.0, Ford è riuscita ad aggiungere un turbocompressore più grande per avere maggiore potenza. Inoltre sia Fiesta EcoBoost Hybrid che gli altri propulsori a benzina da 95 CV a 125 CV sono dotati della tecnologia di disattivazione dei cilindri. Con il nuovo motore da 125 CV si può inoltre abbinare il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, abbiamo insomma a che fare con una Fiesta ultra versatile e rispettosa dell'ambiente, compatibile con le agevolazioni previste per legge in merito alle auto ibride.