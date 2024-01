Dalla Ford Fiesta all'Audi TT, tutte le auto che non vedremo più nel 2024

Sotto le luci del palcoscenico automobilistico, numerosi modelli stanno facendo la propria uscita di scena, cedendo il passo alle prossime gamme di automobili elettriche. Ecco alcune delle più significative.

Prima sacrificata sarà l'Audi R8, che si congeda dalla sua gloriosa storia, scrivendo un epilogo memorabile con la produzione di otto esemplari esclusivi per la Japan Final Edition, a un prezzo di circa 225 mila euro. Questo addio sottolinea il culmine di una parabola di successo che ha tracciato la sua presenza iconica nel panorama automobilistico per 15 anni (sapevate che Ford negli anni '50 stava sviluppando un auto a propulsione nucleare?)

Parallelamente, l'Audi TT chiuderà il sipario con la Final Edition, equipaggiata con un potente motore Tfsi da 2 litri, trasmissione S Tronic a 7 marce e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6 secondi. Poi ci sono le americane: la mitica coupé Dodge Challenger, protagonista dal 1969, dirà addio con la serie speciale "Last Call", assieme alla sua gemella Charger (vi abbiamo parlato dell'ultima Dodge Challenger prodotta con motore V8).

Anche l'eterna Italia non è esente da addii, la Ferrari Portofino M uscirà di scena, dando spazio alla nuova Roma Spider. In Giappone invece, la Honda E dirà addio dopo soli quattro anni. COme poter poi non parlare di Ford Fiesta, che dopo 20 milioni di esemplari prodotti dal 1976, concluderà il suo lungo percorso. La Mercedes CLE sostituirà infine le varianti delle Classe C ed E, consolidando la sua posizione tra le sportive di lusso.