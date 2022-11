Ford festeggia la Mustang Mach-E numero 150.000: il SUV elettrico è presente in 37 paesi

La Ford Mustang Mach-E GT ci ha accompagnato per tutta l’estate, e come noi molti altri utenti l’hanno scelta come compagna di viaggio e auto quotidiana, ed oggi la casa dell’ovale blu celebra l’esemplare numero 150.000, mentre il modello continua ad espandersi su nuovi mercati.

La richiesta è in continuo aumento e lo dimostrano i dati di vendita riferiti agli Stati Uniti, dove nel solo mese di ottobre 2022 ha visto la consegna di 6.261 vetture, ovvero il 120% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Sono dunque 150.000 mila le attuali Mustang Mach-E in giro per il pianeta, che ad oggi viene venduta in ben 37 paesi, 22 dei quali presenti sin dal suo debutto.

“Quando abbiamo messo il pony su questa Mustang, sapevamo che avremmo avuto degli scettici. Quello che non sapevamo bene allora era quanto sarebbe diventata popolare questa macchina. Adoro vedere i veicoli Mustang Mach-E sulla strada e parlare con i clienti, e ne vedo sempre di più", commenta Darren Palmer, vicepresidente della divisione veicioli elettrici Ford.

Tra gli ultimi paesi aggiunti alla rete di vendita della Ford Mustang Mach-E ci sono Nuova Zelanda, Argentina e Brasile, e l’obiettivo del brand è quello di vendere un totale di 600.000 veicoli elettrici all’anno entro il 2023, per poi toccare i 2 milioni di mezzi EV annui nel 2026.

E a proposito del SUV elettrico Ford, ascoltante il sound della Mustang Mach-E presentata da Borla allo scorso SEMA Show.