Ford ferma le consegne della Mustang Mach-E: richiamo ufficiale per un serio problema

Mentre Tesla combatte per produrre e vendere tutto il possibile al fine di recuperare un pessimo trimestre, con Elon Musk che ha già scritto ai suoi dipendenti, Ford ha appena ordinato di fermare le consegne della Mustang Mach-E. A quanto pare la vettura avrebbe un problema.

Come riportato da Mach-E Forum.com, Ford ha confermato un problema presente a bordo della Mustang Mach-E che giustifica un richiamo ufficiale, al momento però non sembrerebbe esserci ancora una soluzione. Queste le note ufficiali di Ford: "Ecco i dettagli principali del richiamo concordato con la NHTSA. Precisiamo che non è uno stop alle vendite, solo i concessionari non possono consegnare il veicolo. Sui veicoli interessati la ricarica rapida in DC può causare il surriscaldamento di alcuni elementi della batteria ad alta tensione. Questo surriscaldamento può portare alla deformazione di alcune superfici di contatto, con diversi elementi che potrebbero aprirsi o dissaldarsi".

"Se uno di questi elementi si aprisse durante la guida potrebbe verificarsi un calo di potenza sul motore, cosa pericolosa che potrebbe generare incidenti. Il rimedio al problema si trova in un aggiornamento software del Secondary On-Board Diagnostic Control Module (SOBDMC) e del Battery Energy Control Module (BECM). L'update arriverà via OTA il prossimo mese, al contrario i clienti possono recarsi presso un rivenditore Ford o Lincoln per l'installazione del software. Con la NHTSA non esistono indagini aperte. Secondo i dati, questo problema riguarda 48.924 veicoli venduti negli Stati Uniti", dunque per il momento non sembrerebbe coinvolta l'Europa.

Ford ha poi vietato ai rivenditori di eseguire test drive o consegnare i veicoli con la nota Safety Recall 22S41, specificando che tutti i modelli Model Year 2021 e 2022 costruiti fra il 27 maggio 2020 e il 24 maggio 2022 presso l'impianto di Cuautitlan in Messico possono essere affetti. Per ora sembra molto strano che la cosa non riguardi l'Europa, visto che anche le Mach-E europee arrivano dal Messico. Il problema potrebbe riguardare tutte le prime 100.000 Mach-E prodotte al lancio (magari anche la Mach-E che abbiamo guidato di recente a Monza), continueremo comunque a seguire la cosa in attesa di aggiornamenti.