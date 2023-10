Ford, fallite trattative con i cinesi: stabilimento in Germania a rischio chiusura?

Ford ha condotto trattative con un investitore cinese per la vendita dello stabilimento automobilistico in Germania, ma purtroppo queste trattative sono fallite. Di conseguenza, Ford ha annunciato che chiuderà lo stabilimento nel 2025 o lo convertirà in un centro tecnologico.

Ford sta riducendo la sua rete di produzione in Europa come parte della sua strategia per concentrarsi sulla produzione di veicoli elettrici e ridurre i costi. L'azienda prevede di lanciare sette veicoli elettrici in Europa entro il 2025, con la versione elettrica del crossover Puma come punta di diamante anche se ha dichiarato che ciò che maggiormente frena l'elettrificazione è l'ansia da ricarica e che le infrastrutture devono adeguarsi più in fretta.

Lo stabilimento di Saarlouis in Germania produce la Ford Focus, ma poiché l'azienda eliminerà gradualmente questo modello entro il 2025 e non lo sostituirà con un'auto elettrica, mantenere lo stabilimento non avrebbe senso (Ford sta anche lavorando ad un nuovo sistema di ricarica dei veicoli wireless attraverso la carreggiata).

Ford aveva condotto trattative con un potenziale investitore cinese per vendere lo stabilimento, ma le trattative sono fallite. L'investitore aveva condotto uno studio di fattibilità e ha deciso di ritirarsi dall'accordo. Ford non ha rivelato il nome dell'investitore, ma secondo fonti vicine ai colloqui, si trattava di una casa automobilistica cinese.

La chiusura dello stabilimento rappresenta una significativa trasformazione nell'attività di Ford in Europa. La casa automobilistica sta cercando di elaborare un piano alternativo che possa salvare almeno alcune delle posizioni dei 4.400 dipendenti attualmente impiegati nello stabilimento.