Ford, niente fabbrica di batterie in Turchia: domanda auto elettriche ancora troppo bassa

Ford, in collaborazione con LG e Koc Holding in Turchia, aveva in cantiere di aprire una fabbrica di batterie per veicoli elettrici, tuttavia il progetto è stato interrotto. Koc Holding si è ritirato dall'accordo a causa delle attuali condizioni di mercato, dichiarando che non è il momento giusto per investire nelle batterie.

Tutto questo avviene poco dopo aver annunciato un altro mancato accordo per la riconversione di una fabbrica tedesca. Ciò sarebbe il risultato dell'attuale andamento di mercato dove l'adozione dei veicoli elettrici starebbe andando a rilento. Questa decisione ritarderà l'arrivo di nuove fabbriche di batterie, poiché le vendite di auto elettriche stanno crescendo più lentamente del previsto.

La fabbrica avrebbe dovuto produrre annualmente tra i 30 e i 45 GWh di capacità della batteria, destinata a modelli come la Ford Puma e il Transit/Tourneo Courier completamente elettrici. Tuttavia, Koc Holding ha affermato di voler continuare la collaborazione con Ford per la produzione di automobili in Turchia e potrebbe considerare futuri accordi sulla produzione di batterie, a seconda dell'evoluzione del mercato.

Secondo i report relativi al terzo trimestre 2023 Ford perderebbe ben 36.000 euro per ogni unità elettrica venduta. Sembra proprio che la transizione elettrica stia costando molto al marchio americano. Questo stop agli investimenti potrebbe prolungare questa situazione anche per i prossimi anni a venire.