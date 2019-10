Il Ford F-550 'Indomitus' è un pickup a 6 ruote da paura

C'è stato un momento in cui i pickup a sei ruote sembravano dovessero esplodere, e la mania effettivamente c'è stata, con diversi produttori che hanno esplorato questa possibilità anche solo con dei concept. Trai veicoli della categoria più interessanti sicuramente c'è questo Ford F-550 6x6 soprannominato Indomitus.

Ma prima chiariamoci un attimo, stiamo parlando di un veicolo custom che è stato realizzato per la trasmissione Diesel Brothers dall'azienda Minnesota Soubean Research Council. La maggior parte dei sei ruote generalmente sono il frutto di un lavoro di tuning realizzato da officine private. Ad esempio la leggendaria Hennessey vende un Silverado 6x6 da 375.000$.

La cosa particolarmente interessante del F-550 Indomitus è che il suo prezzo è sceso in modo considerevole: la Unique Specialty & Classic Cars di Mankato lo vende infatti a 145.000$, che per un bestione del genere, tutto sommato, è un buon prezzo.

L'F-550 monta un poderoso (ed esigente) V8 Power Stroke da 6.7L diesel, con cambio automatico a sei marce. La versione normale ha una potenza di 440 cavalli.

Le sospensioni dell'Indomitus sono state rialzate di 17cm (!), mentre i pneumatici sono da 40 pollici, il che rende questo pickup la cosa più vicina ad un carro armato che possa acquistare un privato. Cioè, quasi.

È possibile mettere le mani su un 6x6 per molto meno, ad ogni modo. Apprendiamo, infatti, da The Drive che con 74.995$ si può acquistare il Jeep Wrangler Rubicon 6x6 "Terminator". È quantomeno curioso che ogni veicolo 6x6 custom, a quanto pare, debba essere per forza accompagnato da un grottesco, ridondante ed eccessivo nomignolo che grida america da tutti i pori. A noi questa cosa gasa tantissimo. Detto ciò, il 6x6 più bello della storia rimane la Mercedes Classe X "Monster X Concept".