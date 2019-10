Questo Ford F-450 ha motore e batterie Tesla: è lui il primo Tesla Pickup?

Il Tesla Pickup è certamente una delle vetture più attese di questo 2019. Elon Musk ha promesso la sua presentazione nel corso del mese di novembre, qualcuno però - stanco di aspettare - ha ben pensato di piazzare un motore Tesla su un Ford F-450.

Non è la prima volta che qualcuno decide di anticipare Elon Musk e costruire il proprio pickup elettrico di stampo Tesla. Era già successo lo scorso giugno, quando l'intraprendente Simone Giertz aveva modificato a dovere la sua Tesla Model 3 Standard Range per trasformarla in un perfetto pickup. Il tutto era stato documentato in un lungo e interessante video, oggi abbiamo da mostrarvi qualcosa di molto simile e altrettanto curioso.



Il canale YouTube LikeTesla ha infatti documentato la modifica di un Ford F-450, che presenta adesso un motore Tesla a tutti gli effetti - può dunque esser definito, tecnicamente, il primo pickup Tesla del mondo? La deliziosa Kim di LikeTesla ha incontrato questa volta Greg Coles e Bill Scalia, che in passato hanno modificato una Mercedes-Benz 280 SE utilizzando parti di una Nissan Leaf, non sono dunque nuovi a operazioni simili.



I due in quest'occasione hanno veramente voluto esagerare, costruendo anche un carrello fornito di pannelli solari, utili alla ricarica del veicolo anche in mobilità. Il video è davvero interessante e mostra molti dettagli del lavoro svolto sull'F-450, che adesso monta una batteria da 90 kWh che pesa all'incirca quanto il vecchio motore originale V8. Grazie a questo pacco batteria il "Tesla F-450" è in grado di percorrere fino a 354 km con una singola carica, basta però anticiparvi dettagli, scoprite di più mettendo i video in Play.