Un Ford F-350 si danneggia a pieno carico, Elon Musk: 'Con il Cybertruck non succederà'

Elon Musk non vede l’ora di esaltare i suoi prodotti, che siano le auto Tesla o i razzi di SpaceX, passando ovviamente per il lanciafiamme di The Boring Company. Se poi lo si stuzzica su Twitter, lo si rende l’uomo più felice della Terra. Qualcuno infatti gli ha mostrato un Ford F-350 che si è danneggiato solo perché carico.

Un utente di Twitter ha postato il video di un Ford F-350 che, con circa 1.350 kg di carico, si è danneggiato salendo su una pedana. Il portellone posteriore si è piegato a tal punto da non aprirsi più, occasione ideale per taggare Elon Musk in persona e chiedergli se il suo Tesla Cybertruck faccia lo stesso o meno…

La classica occasione servita su un piatto d’argento, il CEO sudafricano ha risposto subito: “Ecco perché il Cybertruck ha sospensioni attive e il controllo dello smorzamento”, che di fatto dunque non dovrebbe subire danno a pieno carico. Il mercato dei pick-up, diffuso soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, è davvero molto particolare, realizzare un buon veicolo di questo tipo non è come disegnare una bella berlina.

Si tratta di mezzi che la gente usa ogni giorno per trasportare carichi di tutti i tipi, c’è dunque bisogno di estrema affidabilità e solidità in ogni situazione, il nuovo Tesla Cybertruck sarà in grado di vincere la sua personalissima sfida con l’intero segmento? Fra l’altro contro mostri sacri come Ford e Ram, che producono pick-up da oltre 50 anni…