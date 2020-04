Questo Ford F-250 è strato trasformato in una inarrestabile Rat Rod

Non crediamo che chi abbia in mente di costruire una Rat Rod badi troppo all'estetica, e il veicolo del quale vi parliamo oggi ne è un esempio lampante. L'obiettivo in questo caso è la stranezza, e infatti troviamo della vernice scorticata, ruote spaiate e tante altre assurdità.

Il mezzo che le racchiude tutte è un Ford F-250 appena messo in vendita nell'Idaho, Stati Uniti. E' stato costruito così dal proprietario di Nick's Metal Fab, e i ragazzi di The Drive, portale automobilistico americano, hanno avuto modo di scambiare due chiacchiere con l'autore per capire cosa gli passi per la testa.

Si è quindi scoperto che il motore a vista è originale Ford, ha una cilindrata di 6,9 litri, l'iniezione diesel diretta e una configurazione a V degli otto cilindri dei quali dispone. Purtroppo soltanto uno di questi ultimi funziona, gli altri servono infatti solo per intimorire l'osservatore. Quando è stata chiesta al folle genio la potenza erogata dal propulsore la risposta è stata "non molta". E noi ci crediamo.

Insomma, i numeri parlano di 170 cavalli di potenza e di 458 Nm di coppia. Non c'è modo di sapere quanto influisca il compressore su questi dati, ma dal nostro canto pensiamo che il focus principale sia sulla bizzarra estetica. Comunque, in conclusione, tutta la sua grinta viene spedita attraverso un cambio automatico alle sole ruote posteriori.

Prima di lasciarvi alla stramba galleria di immagini in calce ci teniamo a rimandarvi a vetture un po' più sensate. La prima è un prototipo di Ferrari SF90 Stradale (probabilmente decappottabile), avvistato non molte ore fa nei pressi di Maranello. La seconda è la mitica Renault 5 Turbo, che oggi compie 40 anni esatti di grinta ed emozioni.