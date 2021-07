La Ford F-150 Raptor è grande per il vostro garage? Lego Technic ha un kit apposta per voi

Lego ha svelato l’ultima aggiunta nel sempre più variegato roster di veicoli della linea Technic. Diamo quindi il benvenuto al pick-up Ford F-150 Raptor, che dal 1° ottobre 2021 potrà entrare direttamente nelle vostre case senza passare dal garage.

Questo nuovo kit dedicato al mondo dell’off-road sarà proposto ad un prezzo di 139,99 euro ed è composto da 1,379 pezzi, che una volta messi assieme daranno vita ad una replica in miniatura del Raptor, in un colore simile alla tinta Code Orange ufficiale utilizzata da Ford.

Le dimensioni dichiarate per il modello montato parlano di una lunghezza di 42 cm, una larghezza di 18 cm e un’altezza di 15 cm, molto simili dunque al Land Rover Defender uscito quasi due anni fa, che vanta però quasi il doppio dei pezzi, per un totale di 2,573 mattoncini.

Il Defender è diventato uno dei modelli più richiesti e interessanti per gli amanti del montaggio per via del sistema di trasmissione ricreato dal team Lego, che tutt’ora è considerato il più sofisticato mai realizzato, ma in ogni caso il Ford F-150 Raptor non sta certo a guardare, e offre comunque 4 porte apribili, così come è apribile il cofano anteriore che cela il motore V6 con pistoni mobili, e infine non mancano quattro sospensioni per ogni ruota del pick-up.

In poche parole, a livello di esperienza di montaggio, questo Raptor si va ad inserire tra sua maestà, il Defender, e il più semplice Jeep Wrangler Rubicon, diventando così un’ottima scelta per chi vuole cimentarsi in una costruzione più complessa senza esagerare.

Se invece volete un’esperienza di costruzione assolutamente elitaria, potreste chiedere a Lego di commercializzare il kit 1:1 della Lamborghini Sian, sviluppato in collaborazione con la casa di Sant’Agata Bolognese.