Il Ford F-150 Lightning farà volare la domanda di auto elettriche, lo dice il CEO

Tra non molto debutterà il nuovo Ford F-150 Lightning, che andrà a rappresentare l'alternativa completamente elettrica al pickup più famoso d'America. Il CEO della casa automobilistica statunitense, Jim Farley, è davvero ottimista sul trend che il veicolo potrà inaugurare.

All'atto pratico, sul suolo americano non è stata registrata l'esplosione nella vendita di auto elettriche che abbiamo visto altrove (soprattutto in Europa e in Cina). Al momento conosciamo i motivi dietro l'attesa degli automobilisti locali, ma per Farley il debutto del pickup a zero emissioni potrebbe invertire sensibilmente la tendenza.

Il Ford F-150 Lighning arriverà sul mercato in meno di un anno garantendo solidità, prestazioni e un range di quasi 500 chilometri per singola carica nella sua variante più costosa. La compagnia ha investito centinaia di milioni di dollari per svilupparlo, ed è sicura di poter convincere i proprietari di pickup tradizionali al passaggio alla batteria tramite un prodotto affidabile e concreto.

Ecco la risposta di Farley ad una domanda circa il costo del veicolo in rapporto al modello a combustione interna:"Saranno davvero vicini. Dipenderà dalle specifiche. Il veicolo è più veloce di un Raptor (la versione più veloce dell'attuale F-150). Potrà fornire corrente ad una casa per tre giorni e garantire un vano di carico enorme. Nell'abitacolo abbiamo la tecnologia più moderna con aggiornamenti over-the-air."



Successivamente è stato sollecitato in merito al market share dei veicoli elettrici proprietari, e ha risposto come segue:"Dipenderà molta dal supporto del governo, dall'avanzamento dell'infrastruttura e anche dagli incentivi all'acquisto. In Ford offriamo 7.500 dollari di incentivi. In effetti dipende da cosa accadrà con le politiche del governo e da come i consumatori faranno pendere l'ago della bilancia. In Europa si è già mosso. La Cina si muove rapidamente. Riguardo il Mach-E siamo già sold out. Sulla West Coast le cose stanno cambiando velocemente. Sarà soltanto questione di tempo prima che il processo si estenderà a tutto il Paese."



Nel caso in cui non conosceste il Ford F-150 Lightning, abbiamo scritto qualcosa che può fare al caso vostro. In ultimo, tornando alla situazione globale inerente la vendita di auto elettriche per il prossimo futuro vogliamo rimandarvi ad una serie di interessanti studi, i quali si concentrano sul momento nel quale le EV supereranno le vetture con motore a combustione interna per market share.